В Киеве озвучили катастрофические последствия продления военного положения Экс-советник Кучмы: продление военного положения на Украине ведет к катастрофе

Фото: МО Украины

Указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении в стране военного положения приведет к катастрофическим последствиям, сообщил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Киев идет дальше по пути в пропасть.

Это результат деятельности Зеленского. <...> Власть идет дальше по пути в пропасть, просто в воронку, чтобы затягивалось дальше. <...> Продление военного положения ведет только к худшим, более тяжелым, гибельным, катастрофическим результатам, — заявил Соскин.

Он также отметил, что в зоне специальной военной операции России для Вооруженных сил Украины складывается очень тяжелая ситуация. При этом, по словам Соскина, даже западные союзники Киева признают провал обещанного Зеленским контрнаступления на фронте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что объявление Киевом всеобщей мобилизации приведет к бунту из-за отсутствия мотивации у жителей воевать. По его словам, на Украине складывается тяжелая ситуация, поскольку ВСУ до сих пор не демобилизовали граждан с инвалидностью, в том числе которые лишились конечностей. Олейник также подчеркнул, что каждый месяц украинской армии необходимо 50-60 тысяч дополнительных солдат.