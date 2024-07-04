В Киеве озвучили главную причину успеха ВС России Глава МИД Украины назвал «бесчисленные» бомбы главной причиной успеха ВС России

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ имеют успех в зоне военной спецоперации благодаря применению большого количества управляемых бомб, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому телеканалу LRT. По словам главы ведомства, подобное вооружение не дает ВСУ шанса выстроить достойную оборону.

Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы, — отметил Кулеба.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России атаковали украинскую армию в зоне ответственности группировки войск «Запад». По данным ведомства, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили бомбы ФАБ-250 на замаскированную военную технику ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее объяснил, что фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 способна пробивать укреппункты Вооруженных сил Украины, особенно спрятанные на глубине. Кроме того, если она не уничтожает ВСУ, то может дезорганизовать их, дав преимущество российским силам. По словам специалиста, по этим причинам в зоне боевых действий ФАБ-3000 стали применять чаще других.

До этого аналитик The National Interest Брэндон Вейхерт заявил, что с помощью ФАБ-3000 М54 российские войска сокрушат противовоздушную оборону Украины. По его словам, эти боеприпасы трудно уничтожить, их применение знаменует начало новой фазы СВО.