В Киеве озвучили дерзкую мечту на тему ядерного оружия России Замминистра обороны Украины Гаврилюк захотел отказа Москвы от ядерного оружия

Фото: МО Украины

Россия должна отказаться от ядерного оружия, такую мысль в интервью изданию Der Tagesspiegel высказал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк. По его словам, именно этим должен закончиться конфликт.

Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира, — пояснил он.

При этом Украина, по его утверждению, должна «восстановить» свои границы 1991 года. Против России должны быть предприняты «превентивные механизмы», добавил Гаврилюк.

Ранее зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что Крым является частью ядерной державы и США следует учитывать этот факт в своих планах и угрозах в сторону полуострова. Так он отреагировал на слова отставного американского офицера Бена Годжеса, который заявил о необходимости сделать Крым «непригодным для русских войск и России в целом».

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что как только Россия разместила на территории республики тактическое ядерное оружие, «ошалевшие соседи опустили крылья». Президент выразил надежду, что новому поколению политиков не придется думать о применении такого вооружения.