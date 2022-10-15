В Киеве ответили на вопрос об отказе США поставлять ATACMS Вице-премьер Украины Стефанишина: Киеву еще «очень далеко» до получения ракет ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киеву еще «очень далеко» до заключения договора по поставкам американских ракет ATACMS, дальность применения которых составляет около 300 километров, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. В разговоре с изданием Newsweek политик отметила, что прогресс в этом вопросе есть, и он «значителен».

Мы очень далеки от ответа «да» (по вопросу поставок ракет ATACMS. — NEWS.ru). Но прогресс очень, очень значителен, — отметила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что украинские официальные лица наблюдают позитивный сдвиг по вопросам членства Украины в НАТО и Евросоюзе, а также заключению «Киевского договора по безопасности».

К гарантиям безопасности, основанным на «Киевском договоре о безопасности», который недавно был представлен украинской стороной, отнеслись очень серьезно. Сдвиг очень серьезный, мы видим это по заявлениям, — заключила Стефанишина.

В американских СМИ ранее со ссылкой на американских чиновников и представителей конгресса сообщили, что Украина просит США поставить вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS, которые позволят ВСУ ударить по территории России, включая Крым. Однако Вашингтон отказывается от поставок, опасаясь, что Москва может воспринять такой шаг как эскалацию.