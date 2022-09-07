В Киеве ответили на предложение Путина пересмотреть зерновые соглашения Подоляк назвал безосновательным предложение Путина пересмотреть зерновые соглашения

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У России нет оснований для пересмотра соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно из портов Черного моря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк агентству Reuters. Заявление президента России Владимира Путина о возможном пересмотре сделки Подоляк назвал «неожиданным» и «безосновательным», сочтя его очередной попыткой повлиять на мировое общественное мнение и оказать давление на ООН.

Конечно, объективных причин для пересмотра зерновой сделки нет, даже близко. Сделка, по нашему мнению и по мнению посредников, строго соблюдается, — сказал Подоляк.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены, однако по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. На них вывезли только 60 тысяч тонн зерна из 2 млн тонн. Президент России добавил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, и предложил задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.