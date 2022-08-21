В Киеве отвергли причастность к убийству Дугиной Подоляк: Украина не имеет отношения к убийству Дугиной

Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, сообщает «Страна.ua». Политик охарактеризовал Украину как «некриминальное и нетеррористическое» государство. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России.

Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство <...>, и тем более не террористическое, — заявил Подоляк.

По его мнению, следствием смерти журналистки и политолога станет увеличение информационного давления против Украины и «перераспределение внутреннего идеологического пространства» в России.

Накануне на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась Дарья Дугина — она возвращалась после участия в фестивале, где читал лекцию ее отец. Дочь философа погибла. По предварительным данным, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти дочери известного философа. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дугину «настоящей русской девушкой».