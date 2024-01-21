В Киеве отвергли идею перехода ВСУ к обороне Андрей Ермак: переход Украины в оборону недопустим и чреват заморозкой конфликта

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Переход ВСУ в оборону на линии фронта недопустим, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Figaro. По его словам, такое решение приведет к заморозке конфликта.

Мы переживаем это с 2014 года. Мы никогда не примем замороженный конфликт с Владимиром Путиным, — подчеркнул Ермак.

Глава офиса добавил, что решение есть. И оно «не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться», заключил Ермак.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины не выстроили хорошую систему обороны, из-за чего они потерпели неудачу сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий. По его словам, российские военные «продавливают» украинскую армию, из-за чего ей приходится отступать все дальше от линии боевого соприкосновения.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Глава ведомства подчеркнул, что возведенная система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Вооруженных сил Украины.

В Сети также появились видеокадры точных ударов российских артиллеристов по расположениям штурмовиков Вооруженных сил Украины в районе Спорного. Под удар попали военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. На записи, снятой камерой беспилотника, видно, что солдаты ВСУ окопались в лесополосе, затем по позициям был нанесен удар.