МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о «тоннах» оружия с Украины

https://static.news.ru/photo/2f94c21a-46ea-11eb-9408-fa163e074e61_660.jpg Олег Николенко Фото: olegnikolenko/twitter.com

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины являются инсинуациями. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», чётко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси, — цитирует Николенко агентство УНИАН.

Дипломат также подчеркнул, что в Киеве осуждают проявления терроризма в любых формах.

Ранее Александр Лукашенко, рассказывая о планах задержанных в Белоруссии террористов, заявил, что они ввозили «тоннами» оружие с Украины и готовили террористические акты по всей стране. По словам политика, Комитет безопасности докладывал ему о деятельности Автуховича, но он недооценивал оппозиционера и был удивлён, когда всё «вывернули наизнанку».

Как сообщает NEWS.ru, белорусские правоохранители сообщили о пресечении в Гродненской области деятельности террористической группировки, участники которой причастны к поджогу дома одного из милиционеров. При обыске в доме лидера группировки были найдены взрывчатка и гранаты.