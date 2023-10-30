В Киеве отреагировали на обвинения в причастности к беспорядкам в Махачкале Подоляк: Украина не имеет никакого отношения к беспорядкам в Махачкале

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Киев не имеет никакого отношения к беспорядкам в Дагестане, заявил Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. До этого российские власти допускали причастность украинских спецслужб к планированию провокаций, которые привели к беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

Конечно, Украина не имеет никакого отношения к последнему масштабному всплеску ксенофобских настроений на территории Российской Федерации, — сказал чиновник.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что прошедшие в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки — следствие спланированной и осуществленной извне провокации, реализованной украинскими русофобами. По ее словам, подстрекателями данной акции выступили те, кто ранее уже неоднократно прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Она отметила, что на причастность Киева к произошедшему в Махачкале указывает оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского. Их содержание является прямым свидетельством того, что информационная диверсия украинских спецслужб носит скоординированный характер, подчеркнула Захарова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле придерживаются такой же точки зрения.