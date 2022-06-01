В Киеве отменили встречу с выбежавшей с плакатом на ТВ Овсянниковой

Марина Овсянникова / Фото соцсети

Встреча украинских журналистов с оскандалившейся в прямом эфире экс-редактором Первого канала Мариной Овсянниковой сорвалась в Киеве. Запланированное выступление российской журналистки жёстко раскритиковали украинцы, пишет StarHit.

Овсянникова собиралась встретиться с представителями местных СМИ в «Интерфакс-Украина» и рассказать им о своей работе на Первом канале российского ТВ, а также о том, как решилась на демарш в прямом эфире. Но жители Киева оказались совершенно не рады такой гостье. Овсянникову назвали «двойным агентом» и предложили отправить в полицию.

«У вас с головой что не так? Зачем вы позвали это чучело в Киев?» написали пользователи под объявлением о пресс-конференции. В итоге мероприятие было решено отменить.

Интересно, что в конце мая Овсянникова, которая уже жалуется на жизнь за границей, получила премию имени Вацлава Гавела. Она вручается за заслуги по защите прав человека и составляет €60 тыс.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв, узнав о желании Марины Овсянниковой вернуться в Россию, посоветовал ей оставаться в Германии. По его словам, россияне не прощают предателей.