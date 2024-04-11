В Киеве отключат фонтаны Власти Киева не будут запускать в этом году крупные фонтаны в целях экономии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные фонтаны, расположенные в центре Киева, в этом году не будут включать в целях экономии, сообщает в среду городская государственная администрация со ссылкой на предприятие «Киевводфонд». Там отметили, речь идет о комплексах в центре города.

В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны, — отметили они.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры. По его словам, повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций. При этом целостность энергетической системы не нарушена, а дефицита электроэнергии, заверил он, не прогнозируется.

До этого представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов информировал, что по Днепропетровской гидроэлектростанции было нанесено восемь ударов. На объекте зафиксированы значительные повреждения, в настоящее время станция выведена из строя.

Кроме того, Telegram-канал «Херсонский вестник» опубликовал фотографию, предположительно, уничтоженного в Киеве центра принятия решений СБУ. На снимке показаны последствия удара по зданию на улице Михаила Бойчука, где располагался штаб гражданской обороны, оно было полностью разрушено. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.