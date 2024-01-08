В Киеве огласили план действий на 2024 год в условиях сокращения помощи Депутат Железняк: Киеву придется усилить самообеспечение из-за сокращения помощи

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В условиях сокращения внешнего финансирование перед Киевом встают две основные задачи на 2024 год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Так, украинская столица должна будет увеличить самообеспечение бюджета и максимизировать собственное военное производство, указал он. На реализацию этих задач необходимо направить все действия и силы, передает слова политика «Газета.Ru».

Считаю, что на этот, 2024 год, у нас должно быть две цели для тыла всей страны: как максимально увеличить самообеспечение своего бюджета уже в следующем году (когда очевидно уровень внешней финансовой поддержки будет спадать) <...> и как максимизировать собственное военное производство, — заявил Железняк.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага вынужденно сокращает выделение помощи Украине. По его словам, запасы вооружения на складах снижаются. Этот факт уменьшает возможности Чехии, однако страна намерена продолжать сотрудничество с западными партнерами ради помощи Киеву, добавил политик.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг также ранее заявила, что у США почти закончились время и средства на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования.