На Украине оценили ущерб инфраструктуре с начала СВО Глава Минфина Украины Марченко оценил ущерб инфраструктуре в $100 млрд

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Киев, Украина

После начала военной операции России инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $100 млрд, сообщил глава Минфина страны Сергей Марченко. В разговоре с агентством Bloomberg он уточнил, что оценка ущерба — предварительная и со временем цифра может увеличиться.

[Ущерб] можно оценить в сумму около $100 млрд за весь период, может, больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются, — отметил глава ведомства.

По его словам, на текущий момент дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц. Тем не менее в следующем году, как указал Марченко, Киев надеется сократить данный показатель до $3 млрд в месяц.

Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что нанесенный энергетической инфраструктуре Украины урон стал приближаться к критической точке. Он добавил, что ЕС без остановки работает над поддержкой энергоснабжения страны.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что был нанесен самый массированный удар с начала военной операции. Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко называл ситуацию с электроснабжением критической.