В Киеве оценили предложение Киссинджера об окончании конфликта на Украине Подоляк ответил на предложение Киссинджера закончить конфликт на Украине переговорами

Фото: Rob Pinney/Global Look Press

Генри Киссинджер

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что единственным путем к окончанию конфликта на Украине является возвращение Киевом территорий, взятых под контроль Россией. Так он ответил на предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера остановить военные действия путем мирных переговоров. Подоляк также добавил, что по окончании конфликта необходимо будет провести открытый судебный процесс над военными преступниками и потребовать от Москвы многолетних репараций.

Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить <...> [Москву] путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы, — написал Подоляк.

Киссинджер ранее заявил, что большинство стран выступают против эскалации конфликта и применения ядерного оружия. По его мнению, между Россией и Украиной необходимо установить линию прекращения огня вдоль границ, которые существовали до 24 февраля. Говоря о Крыме и других субъектах, нобелевский лауреат заявляет, что они должны стать предметом обсуждений после прекращения боевых действий. Один из способов разрешения этой ситуации он видит в проведении референдума при наблюдении международных организаций.

По его мнению, мирный процесс в любом случае свяжет Украину с НАТО, поскольку события, которые начались 24 февраля, сделали невозможным нейтралитет Киева. А при условии дальнейшего вступления Швеции и Финляндии в Альянс эта мера становится все более реальной, добавил он.