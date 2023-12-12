FT: в Киеве заявили, что Украина окажется на грани выживания без помощи ЕС

Фото: МО Украины

Украина окажется на грани выживания, если ЕС не примет решение по выделению Киеву помощи в размере €50 млрд, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, которые передает Financial Times, в стране это будут рассматривать как «провал всего Евросоюза».

В случае отсутствия решения по €50 млрд может быть промежуточное решение. Такая ситуация оставит Украину на грани выживания с нулевой финансовой предсказуемостью на целый год, — заявила Стефанишина.

Ранее обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц заявил, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, сократился на 87%. По его словам, речь идет об обещанных странами Евросоюза и правительством США новых пакетах. Отмечается, что сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах, в том числе военной и гуманитарной. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.

Также сообщалось, что большинство стран Евросоюза не поддерживает идею о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Европейские чиновники заявили, что предложение, выдвинутое Испанией, не отвечает приоритетам объединения, а также не позволяет Киеву быстро получить прибыль с таких активов. В то же время некоторые европейские дипломаты считают, что Испания пытается использовать замороженные российские активы не для финансирования Украины, а для помощи самому Евросоюзу. Предполагается, что они могут помочь решить внутренние кризисы.