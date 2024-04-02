В Киеве оценили готовность украинцев воевать Глава КМИС Паниотто: воевать в ВСУ готовы лишь около восьми процентов украинцев

Фото: МО Украины

Украина столкнулась с неготовностью населения воевать в ВСУ, заявил «Украинской правде» глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. По его словам, отправиться на фронт не готовы более 90% украинцев. При этом большое количество граждан согласны перечислять деньги или заниматься волонтерской деятельностью.

Готовых брать в руки оружие примерно восемь процентов по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить, — пояснил Паниотто.

До этого военный политолог Александр Перенджиев заявил, что слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о необходимости расширения мобилизации на Украине в очередной раз свидетельствует о том, что ВСУ испытывают недостаток живой силы в своих рядах. По мнению эксперта, таким образом в Альянсе намекнули, что страны не планируют отправлять в зону СВО свои войска.

Перенджиев также обратил внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать в Донбасс». Эксперт добавил, что недавно появилась информация о массовых увольнениях военных стран НАТО и планах Альянса увеличить жалованье для удержания солдат. По его словам, также прорабатывается вопрос о возможном призыве женщин в армию.