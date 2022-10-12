В Киеве объявлена воздушная тревога

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве объявлена воздушная тревога. Власти украинской столицы в Telegram призвали жителей отправиться в убежища.

В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты, — говорится в сообщении городской администрации.

Накануне украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги на территории всей страны. Днем ранее об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский, когда в Киеве и ряде других городов прогремели серии взрывов. Он призвал соотечественников не покидать укрытий.

В Минобороны России пояснили, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины наносятся массированные удары высокоточным оружием. Президент Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. По его словам, Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз, подчеркнул российский лидер.