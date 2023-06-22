В Киеве объявили всеобщую мобилизацию

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве вслед за Ивано-Франковской областью объявили всеобщую мобилизацию. Приказ военкома Оболонского района города появился в группе территориального центра.

Требование явиться в военкомат распространяется также на людей, которым не приходили повестки или мобилизационные распоряжения, и в том числе — не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем. Военнообязанным необходимо прийти в военкомат в течение 10 дней.

13 июня всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области на западе Украины. Соответствующий указ подписал начальник территориального центра комплектования Роман Плитус. Согласно указу, всем военнообязанным украинцам в Ивано-Франковской области предписано прибыть в центр комплектования и социальной поддержки в течение 10 дней с момента публикации документа.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на данный момент необходимости во всеобщей мобилизации в России нет. Чепа подчеркнул, что принятие такого решения может привести к значительным угрозам экономической, политической и социальной жизни России.