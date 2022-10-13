В Киеве объявили воздушную тревогу В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Утром 13 октября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале администрации украинской столицы.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение о воздушной тревоге опубликовала и администрация Киевской области.

Вечером 12 октября украинское агентство УНИАН сообщило в своем Telegram-канале о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее в тот же день поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.