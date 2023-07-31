В Киеве объявили о заключении новой зерновой сделки Кулеба: Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна

Киевские власти намерены использовать для экспорта украинского зерна порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, стороны уже заключили соответствующую сделку.

Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, — сообщил министр.

Как уточнил Кулеба, сейчас специалисты продумывают наиболее эффективные маршруты в хорватские порты, чтобы «максимально воспользоваться этой возможностью».

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлять договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. После отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.