В Киеве объяснили, зачем Западу была нужна Украина Экс-премьер Азаров: Украина была нужна Западу в качестве рынков сбыта и сырья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Азаров

Украина была нужна Западу не в качестве равноценного европейского партнера, а в качестве рынков сбыта и сырья, пояснил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он пояснил ИА SM.News, что Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта.

К моему глубокому сожалению, Украина была нужна Евросоюзу не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, а исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта, — рассказал Азаров.

По словам экс-премьера, Киев убеждали отказаться от всех достижений СССР и присоединиться к Европейскому союзу, получив при этом возможность разрабатывать новые технологии по примеру Запада. Азаров подчеркнул, что сам скептически относился к этой идее. Он пояснил, что разработка новой базы действительно была необходима, но для этого не нужно было отказываться от прошлых наработок. Кроме того, по мнению политика, вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) во время правления Виктора Ющенко не принесло положительных результатов.

Он заставлял подписывать двусторонние договоры, определяющие торговые режимы. Для наших товаров они устанавливали высокие таможенные пошлины, а для своих — снижали чуть ли не до ноля. Нам эти договоры были невыгодны. От вступления в ВТО мы получили одни минусы, — заявил Азаров.

Военный аналитик Александр Михайлов ранее рассказал, что США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы о целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. По словам эксперта, в украинском руководстве понимают, что это будет «убийство своей группировки».