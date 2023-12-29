В Киеве объяснили тактику российских воздушных ударов по Украине Полковник СБУ Стариков: Россия ударила по западному оружию на авиабазах Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-канала «Да, это так». По его словам, ключевая задача при военных операциях заключается в ликвидации складов противника с оружием, чем и занимается российская армия. Вторая задача — уничтожение ПВО, добавил он.

Российские «Кинжалы» и «Искандеры» направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит $2 млн, может уничтожить комплекс, который стоит $1 млрд. Тем более их у нас ограниченное количество, — отметил Стариков.

Эксперт отметил, что с помощью воздушной операции ВС РФ заставили ВСУ «выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям». По словам Старикова, большая часть российских стратегических ударов наносилась по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. При этом системы ПВО не могут противостоять такой тактике, посетовал эксперт.

28 декабря Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому поезду, который должен был использоваться для перевозки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По его данным, комплекс планировалось перевезти из Херсона на другой участок фронта.