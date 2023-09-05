Увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова было необходимо для перезагрузки доверия, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает газета Financial Times. Лещенко также указал на крымско-татарскую принадлежность нового министра Рустема Умерова, который станет преемником Резникова, как на «бескомпромиссный сигнал» Москве о планах Киева по ситуации с Крымом.
Смена руководства необходима для улучшения коммуникации по чувствительным темам в обществе и перезагрузки доверия, — говорится в материале.
4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.
Отмечалось, что Умеров станет исполнителем планов Вашингтона в стране. По данным турецкого издания Aydınlık, чиновник имеет непосредственное отношение к США и получает деньги от западных источников, часть из которых тратит на себя.