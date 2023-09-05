В Киеве объяснили причину отставки Резникова Офис Зеленского объяснил уход главы Минобороны Резникова перезагрузкой доверия

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова было необходимо для перезагрузки доверия, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает газета Financial Times. Лещенко также указал на крымско-татарскую принадлежность нового министра Рустема Умерова, который станет преемником Резникова, как на «бескомпромиссный сигнал» Москве о планах Киева по ситуации с Крымом.

Смена руководства необходима для улучшения коммуникации по чувствительным темам в обществе и перезагрузки доверия, — говорится в материале.

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

Отмечалось, что Умеров станет исполнителем планов Вашингтона в стране. По данным турецкого издания Aydınlık, чиновник имеет непосредственное отношение к США и получает деньги от западных источников, часть из которых тратит на себя.