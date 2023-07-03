В Киеве объяснили, почему не могут закупать БПЛА у Китая Замглавы Минобороны Дейнега: Украина не может закупать дроны у КНР, чтобы не портить отношения с США

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Минобороны Украины не может приобретать у КНР дроны Mavic, поскольку это может привести к ухудшению отношений между Киевом и Вашингтоном, заявил в интервью изданию «Левый берег» замглавы ведомства Виталий Дейнега. По его словам, дроны в следующем году будут играть не менее важную роль, чем самолеты, поэтому Украина очень в них нуждается.

Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников — NEWS.ru) сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами, — сказал замминистра.

Дейнега добавил, что Украине нужные не только существующие модели дронов, но и новые разработки. Он признал, что у России сегодня есть преимущество «в различных изобретениях в этом плане».

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не станет поставлять Киеву ракеты большой дальности Taurus, поскольку не хочет, чтобы ВСУ использовали их для ударов по российским территориям. Он отметил, что в том вопросе немецкие власти солидарны с американскими.