В Киеве обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ Глава «Украинской бронетехники» Бельбас: РФ помешала закупке истребителей в ВСУ

Фото: МО Украины

Россия сорвала поставки истребителей для Вооруженных сил Украины, считает генеральный директор компании «Украинская бронетехника», топ-менеджер в сфере производства и продажи спецтехники и оборудования Владислав Бельбас. По его словам, Киев нашел покупателя за рубежом, после чего письмо о соглашении «попало в руки россиян».

В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, — высказался Бельбас.

Он выразил мнение, что российские дипломаты оказали давление на зарубежных чиновников с помощью этого документа, из-за чего те отказали Киеву в поставках и расторгли сделку. Бельбас обвинил Россию в препятствиях Украине при закупке оружия на мировом рынке и заявил, что случившееся — лишь один случай из множества примеров.

Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что поставки F-16 на Украину окажут серьезное влияние на ход конфликта. По его словам, ВСУ нуждаются в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее техники российской армии. Игнат подчеркнул, что Украине нужны самолеты, с помощью которых она получит преимущество в воздухе.