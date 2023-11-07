В Киеве облили краской еще один памятник В Киеве облили краской памятник советскому военному Николаю Щорсу

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Памятник Николаю Щорсу в Киеве

В Киеве вандалы облили краской памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, сообщает украинское издание «Вести». Отмечается, что активисты требуют демонтировать его.

Краской разрисовали памятник советскому военному Николаю Щорсу. Активисты требуют демонтировать его. Неизвестные патриоты требуют от кабинета министров Украины наконец-то исключить памятник из реестра, чтобы была возможность провести его демонтаж, — говорится в сообщении.

7 ноября в Киеве вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».

До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Ранее сообщалось, что на щит монумента «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР. Работы по монтажу трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий. Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.