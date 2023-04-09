В Киеве неизвестный выпустил очередь из автомата Калашникова по магазину «Страна.ua»: в Киеве неизвестный обстрелял из автомата Калашникова магазин

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Неизвестный мужчина обстрелял магазин в Киеве из автомата Калашникова, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его данным, до стрельбы он о чем-то спорил с другим мужчиной.

Неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова, — подчеркивается в сообщении.

Записи видеонаблюдения свидетельствуют, что спор мужчин закончился, когда один из них с криком открыть огонь из автомата. После этого он ушел в неизвестном направлении. Других подробностей издание не привело.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Ростокино местный житель заметил на детской площадке троих мужчин с автоматом Калашникова. Он сообщил об этом в Росгвардию. Прибывшие на место росгвардейцы положили всех троих лицом на землю, обыскали и действительно нашли автомат, но не боевой, а декоративный. «Калашом» оказалась бутылка подарочного коньяка, сплавленная в виде автомата.