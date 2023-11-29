В Киеве назвали ВСУ армией НАТО Кулеба: ВСУ де-факто становятся армией НАТО

Фото: US Army

Армия Украины де-факто становится войсками НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о подходах к управлению армией и ее технических возможностях.

Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией, — сказал украинский министр.

Накануне Столтенберг заявил, что главы МИД стран Альянса по-прежнему готовы поддержать вступление в него Украины. Он также добавил, что Блок должен быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории и к новым воздушным и ракетным ударам. Генсек подчеркнул, что необходимо активизировать военные поставки Киеву.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Украине откажут во вступлении в НАТО, даже если страна обязуется не возвращать утраченные в ходе СВО территории военным путем. Он пояснил, что в Альянсе могут опасаться возобновления конфликта, а это чревато мировой войной.