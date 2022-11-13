В Киеве назвали возможные сроки переговоров России и Украины Арахамия: переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине 2023 года

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Депутат Верховной рады Давид Арахамия назвал возможные сроки новых переговоров России и Украины. По его мнению, они могут произойти во второй половине 2023 года. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Парламентарий взглавлял украинскую делегацию на переговорах весной 2022 года.

Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США, — сказал Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ.