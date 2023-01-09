В Киеве назвали вопросом времени захват Крыма Советник офиса Зеленского Подоляк назвал захват Крыма вопросом времени

Фото: Министерство обороны Украины

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вопросом времени захват Крыма, сообщает URA.RU. По его словам, Украина сможет вернуть полуостров после того, как восстановит контроль над Запорожьем или Донбассом.

Это вопрос времени. Если мы забираем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины, — сказал Подоляк.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские войска стали активнее обстреливать регион. За прошедшие сутки было зафиксировано 89 ударов. Он отметил, что особых передвижений техники ВСУ на линии фронта пока не замечено, хотя украинские войска подтянули большое количество РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

Накануне советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление ближе к лету. По его словам, наступательные действия будут мощными и масштабными.