В Киеве назвали сроки применения ЗРК Patriot Подоляк: украинские военные задействуют западные ЗРК Patriot уже весной

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Украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине весны. Такое мнение высказал в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Системы вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине. В Пентагоне пообещали обучить представителей ВСУ обращению с ЗРК за несколько месяцев.

Думаю, ближе к началу — середине весны, — сказал Подоляк, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, тогда как объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.

Аналитик американского издания The National Interest Марко Вичензино в свою очередь допустил, что финансирование Киева со стороны Вашингтона в 2023 году замедлится, хотя полностью не прекратится. Как уточнил эксперт, выделение средств для Украины подвергнется более внимательному анализу в связи с переходом палаты представителей США под контроль республиканцев после недавних выборов.