В Киеве назвали подарком от ФРГ начало переговоров о членстве Украины в ЕС Кулеба: начало переговоров о членстве Украины в ЕС — подарок из Берлина

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Преодоление вето Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе — рождественский подарок Киеву от Берлина, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит Bild, усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе имеют историческое значение.

У нас много причин быть благодарными Германии — от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность по членству Украины в ЕС, возможно, является лучшим рождественским подарком из Берлина, — сказал Кулеба.

Он добавил, что устранение Шольцем угрозы вето со стороны Будапешта «войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы». Министр также отметил, что канцлер ФРГ вызвал «искреннее и заслуженное восхищение» украинцев.

Ранее сообщалось, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала попить кофе во время дискуссии о членстве Украины в ЕС. Такое предложение канцлер ФРГ высказал после того, как трехчасовое обсуждение вопроса не принесло результата. Решение начать переговоры с Украиной главы стран ЕС приняли в отсутствие Орбана.

По сведениям некоторых европейских СМИ, убедила Орбана отказаться от вето на начало переговоров глава правительства Италии Джорджа Мелони. Политики провели встречу до начала саммита в Брюсселе, и в ходе нее Орбан принял решение не препятствовать старту переговорного процесса.