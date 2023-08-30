В Киеве назвали папу римского инструментом российской пропаганды Подоляк: Франциск стал инструментом российской пропаганды

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Папа римский Франциск

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу римского Франциска «инструментом российской пропаганды». В интервью итальянской газете Corriere della Sera он обвинил понтифика одобрении империализма идеи «русского мира».

Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды, — сказал Подоляк.

Он добавил, что речь, произнесенная папой римским на Всероссийской встрече католической молодежи, является «разрушительной для современного гуманизма».

Франциск, выступая 25 августа на встрече католической молодежи по видеосвязи, призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Представитель МИД Украины Олег Николенко в резкой манере раскритиковал заявление папы римского и назвал его «империалистической пропагандой». Украинские и прибалтийские пользователи Twitter (X) увидели в словах Франциска призыв к россиянам быть «имперцами», а также обвинили Ватикан в сотрудничестве с фашистами, «как во времена Гитлера».

В Кремле, в свою очередь, приветствовали высказывание папы римского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Франциск хорошо знает российскую историю, которая имеет глубокие корни.