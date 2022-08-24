В Киеве назвали крайне опасной «усталость» мира от Украины Министр обороны Украины Резников назвал опасной для Киева усталость мира от спецоперации

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Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается «синдрома усталости» мирового сообщества от российской спецоперации. Такой синдром является одной из главных угроз для Киева в настоящей ситуации, отметил он в беседе с телеканалом CNN.

Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас, — подчеркнул военный министр.

CNN 22 августа отмечал, что мир начинает испытывать усталость от затягивания военных действий на востоке Европы, учитывая их переход в стратегическую фазу.

Ранее стало известно, что военный журналист Алексей Борзенко заявил: западные страны устали оказывать военную помощь Украине, так как ВСУ «не совершают подвигов» с зарубежным вооружением. По его словам, Запад чувствует, что зря помогает Киеву оружием. Риторика зарубежных СМИ по отношению к ВСУ в скором времени станет более негативной, добавил Борзенко.