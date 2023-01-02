В Киеве назвали дату саммита Украина — ЕС В пресс-службе Зеленского сообщили, что саммит Украина — Евросоюз пройдет 3 февраля в Киеве

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Саммит Украина — ЕС состоится в Киеве 3 февраля, сообщили в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского. В сообщении на сайте главы государства говорится, что Зеленский 2 января обсудил по телефону с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ожидаемые результаты этой встречи.

Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу, — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Еврокомиссии пообещала Киеву помощь в размере €18 млрд. В том числе она отметила, что Евросоюз поддержит Украину этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами.