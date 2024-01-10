В Киеве нашли мертвой экс-замгенпрокурора Украины и ее дочь

Фото: t.me/UA_National_Police

Тело бывшей заместительницы генпрокурора Украины Ольги Колинько было найдено в Киеве, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что в соседней квартире был найден труп ее дочери.

Известно, что 71-летняя экс-чиновница долгие годы была тяжело больна и не выходила из дома, а дочь ухаживала за ней. Тело Колинько обнаружили 10 января. Работникам ЖЭКа пришлось взломать двери жилья, поскольку там началась течь из-за коммунальной неполадки, а владельцы не открывали.

Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины – с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 год. В свое время она была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.