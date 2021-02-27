Украина надеется на участие Байдена в процессе «деоккупации» Крыма

https://static.news.ru/photo/041973c4-79a8-11eb-b416-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Один из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Мустафа Джемилев выразил надежду на то, что в международном саммите «Крымская платформа» примет участие президент США Джо Байден.

Он отметил, что многие страны, включая США и членов СЕ, согласились присоединиться к мероприятию. При этом признал, что полной уверенности в их участии нет, но Киев на это надеется.

Есть очень большие основания надеяться на то, что, в частности, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. В любом случае, над этой темой мы очень тщательно будем работать, — цитирует Джемилева издание «Крым.Реалии» (запрещено в РФ, так как признано иноагентом).

Он добавил, что для возврата Крыма Украина хотела бы инициировать процесс, аналогичный Минским соглашениям. Однако Москва наотрез отказывается обсуждать данный вопрос.

Украинские власти наметили проведение «Крымской платформы» на 23 августа. Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» полуострова, назвав его при этом «вырванным сердцем Украины».

Как писал NEWS.ru, Байден пообещал противостоять «агрессивным действиям» России вместе с Украиной и заявил, что США никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. Российский сенатор в ответ на это заметил, что из-за слов американского лидера принадлежность полуострова не изменится.