В Киеве националисты забросали петардами офис генпрокурора

https://static.news.ru/photo/ec48f554-7910-11eb-ba19-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сторонники приговорённого к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки запрещённой в России организации «Правый сектор» Сергея Стерненко во время митинга забросали петардами офис генерального прокурора Украины.

Радикалы также зажигали файеры возле здания, а один из националистов пытался «зайти внутрь». Сотрудники полиции не останавливали протестующих, передаёт «Страна.UA».

В Киеве 27 февраля около 1,5 тысячи участников украинских националистических движений пришли на митинг к офису президента страны Владимира Зеленского. Среди митингующих были представители Движения сопротивления капитуляции, которое связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Акция националистов была запланированной. Ранее их представители обещали, что она станет многочисленной, всеукраинской и бессрочной. В руках протестующие держали плакаты «Свободу политзаключённым!», «Нет репрессиям!» и «Нас не запугать!».

23 февраля суд в Одессе признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита националиста намерена обжаловать вердикт, а его сторонники угрожали работникам прокуратуры после судебного процесса.

В день вынесения приговора между националистами и полицейскими произошли столкновения у офиса Зеленского. Несколько стражей порядка пострадали, были задержаны 17 протестующих, писал NEWS.ru.