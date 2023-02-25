В Киеве на химзаводе вспыхнул сильный пожар

Фото: Markiyan Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Завод химической промышленности загорелся в Подольском районе Киева, сообщили украинские Telеgram-каналы. Над территорией предприятия поднимается большой черный столб дыма. По словам мэра Киева Виталия Кличко, пожарные тушат возгорание. О пострадавших и причинах ЧП пока не сообщается.

Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте, — написал Кличко.

По его словам, площадь пожара выросла до 2000 «квадратов», продолжаются взрывы. Пожарным пока не удается взять возгорание под контроль.

В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции.

23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в Киеве и работе систем противовоздушной обороны. В столице Украины и области была объявлена воздушная тревога.

23 февраля в центре Одессы прогремел взрыв. На опубликованных в Сети кадрах был видел столб черного дыма, поднимавшийся в небо. При этом воздушная тревога перед ЧП в Одесской области не объявлялась.