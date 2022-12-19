В Киеве начались экстренные отключения электричества

«Киевские электросети» сообщили о начале экстренных отключений света в украинской столице. Информация об этом поступила после сообщений о воздушном ударе.

В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют, — сообщили в компании.

Глава военной администрации региона Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. По его словам, на место инцидента прибыли экстренные службы, проводится ликвидация последствий.

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры <...> Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробнее впоследствии, — написал Кулеба в своем Telegram-канале.

Утром очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице республики два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.