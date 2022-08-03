Кулеба: Киев и Вашингтон обсуждают срыв референдумов Кулеба: Украина и США обсуждают срыв референдумов на подконтрольных России территориях

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают возможности срыва готовящихся референдумов на взятых под контроль ВС России территориях. В интервью изданию «Укринформ», дипломат указал на ведущиеся телефонные переговоры между представителями стран.

Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо изменить логику. Мы благодарны, что Соединенные Штаты первыми после Украины начали очень громко говорить в мире о проблеме этих референдумов и их подготовке. Но надо изменить тактику — не угрожать последствиями, а сосредоточиться на предотвращении, — сказал Кулеба.

По словам дипломата, накануне состоялся телефонный разговор между ним, главой офиса президента республики Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и советником администрации президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и генералом Марком Милли. Кулеба отметил, что политики обсуждали широкий круг вопросов, среди которых были и референдумы.

Мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории у страны и как нам предотвратить этот сценарий, — заявил глава МИД Украины.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион начал активную подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале июля сообщила, что сенаторы рассмотрят обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав РФ после проведения соответствующих плебисцитов.