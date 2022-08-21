В Киеве прошла церемония прощания со звездой «Сватов» В Киеве прошла церемония прощания с Русланой Писанкой

Фото: НТВ - ИТАР-ТАСС/ТАСС

Руслана Писанка

В Киеве состоялась церемония прощания с актрисой Русланой Писанкой, передаёт «Страна.ua». Мероприятие проходило в Спасо-Преображенском соборе.

В Киеве прощаются с Русланой Писанкой. Это происходит в Спасо-Преображенском соборе с 9 часов утра, — говорится в сообщении.

Известно, что Писанку кремировали в Германии в Кайзерслаутерне 2 августа. После этого родственники актрисы долгое время испытывали трудности с транспортировкой праха на Украину.

Останки Писанки привез ее муж Игорь Исаков. Рядом стоит урна с прахом ее матери, которая умерла от рака еще в феврале. После церемонии прощания останки захоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Писанка умерла на 57-м году жизни. По словам мужа, актриса не смогла победить тяжёлое онкологическое заболевания. Последние дни она провела в Германии, куда уехала после начала российской военной операции.

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