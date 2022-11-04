В Киеве предупредили об экстренных отключениях света

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Киев

В Киеве происходят экстренные отключения света, сообщили в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети». В компании подчеркнули, что составленные ранее графики отключений не действуют.

В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны, — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».