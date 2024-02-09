В Киеве на Майдане требуют вернуть Залужного В центре Киева протестующие вышли на акцию с требованием вернуть Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

В Киеве протестующие вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил телепроект «Говорит Большой Львов» в Telegram-канале. Отмечается, что на место уже прибыла полиция.

В Киеве на Майдане проходит акция протеста «Верните Залужного», — говорится в публикации.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность Александра Сырского.

В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного может быть ходом Запада на перспективу для замены президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, пост украинского лидера в будущем может занять Залужный.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что увольнение Залужного не изменит ход специальной военной операции России. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.