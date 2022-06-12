В Киеве могут согласиться на обмен осужденных в ДНР британцев на Медведчука Sunday Express: в Киеве могут согласиться на обмен осужденных в ДНР британцев на Медведчука

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти не исключают возможности обмена приговоренных в ДНР к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука, сообщает британский таблоид Sunday Express со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что Киев может рассмотреть вариант военной операции по освобождении наемников. Источник отметил, что вариант обмена на Медведчука «вряд ли будет» интересен Москве.

Дело этих людей обсуждалось на этой неделе с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Мы сотрудничаем. Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определенно рассмотрим обмен на Медведчука, — сказал источник.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что не видит причин для помилования троих иностранных наемников, приговоренных в республике к смертной казни. Они были взяты в плен войсками РФ и ДНР. Он добавил, что в первую очередь необходимо руководствоваться решением, которое принял суд.

Суд ДНР приговорил троих иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, к смертной казни 9 июня. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима.