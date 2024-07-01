В Киеве метро стало опасным для мужчин Очевидцы сообщают, что в Киеве вручают повестки на станциях метро

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники украинских военкоматов начали вручать повестки в киевском метро, сообщает ТАСС. Отмечается, что в связи с этим мужчины стараются избегать узловых станций.

Повестки вручают на станциях метро постоянно, причем и выслеживают конкретных людей, и берут случайных без разбору. Все стараются обходить большие узловые станции, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полноценное прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным в таких случаях. По словам очевидцев, врачи проверяют мужчин в ускоренном порядке и отправляют сразу на фронт.

Жительница Херсона до этого покусала полицейского, чтобы помочь сыну скрыться от военкомов. Правоохранители вместе с сотрудниками ТЦК проводили рейд, в ходе которого остановили 23-летнего молодого человека. Он отказался предъявить документы, мать вступилась за него. Теперь 60-летней украинке грозит уголовная ответственность.

До этого Служба безопасности Украины задержала семерых блогеров в Одессе. Они публиковали в Telegram-каналах маршруты перемещения военкомов, чтобы помочь мужчинам уклониться от мобилизации.

Ранее издание Politico сообщало, что киевские власти пытаются заставить критиков правительства замолчать и угрожают отправить их на передовую. Политическое давление и преследование журналистов, расследующих коррупцию среди украинских чиновников, усиливается, отмечается в публикации.