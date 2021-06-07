В Киеве лишили Лукашенко звания почётного доктора наук

https://static.news.ru/photo/0b9031ea-c789-11eb-a13c-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

На Украине лишили белорусского президента Александра Лукашенко звания почётного доктора наук. Такое решение приняли в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Об этом журналистам в понедельник, 7 июня, сообщил представитель вуза. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее о соответствующих планах рассказывал ректор университета Владимир Бугров. По его словам, в вузе не существует практики лишения почётных званий. Однако учёный совет разработает и применит новую практику специально в отношении Лукашенко. Причина заключается в «неуважении к Украине» лидера республики.

Сегодня принято такое решение, — сообщили в вузе.

Лукашенко получил почётное звание от бывшего ректора Леонида Губерского осенью 2009 года. Он стал первым из 107 человек, кто этого звания лишился.

Украинский финансист Сергей Фурса высказал мнение, что «помешательство Александра Лукашенко» только на руку Киеву, ведь теперь Россия может решить не отбирать у Украины транзит, когда «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом он написал в своей колонке для «Украины 24».

Дело в том, что на фоне инцидента с Ryanair Европа пригрозила совместно с США ввести очень жёсткие санкции против Белоруссии. Среди них может оказаться и запрет на транзит газа через страну. На Белоруссию сейчас приходится до 25% российского газа, поставляемого в ЕС. А значит, России в случае введения таких санкций придётся думать, как поставлять газ в Европу.