В Киеве к офису Зеленского пришли около 1,5 тысячи националистов

https://static.news.ru/photo/899d069e-78f1-11eb-9d3e-96000091f725_660.jpg Фото: 5канал/youtube.com

В Киеве около 1,5 тысячи участников украинских националистических движений пришли на митинг к офису президента страны Владимира Зеленского. Протестующие выступают за освобождение своего осуждённого соратника Сергея Стерненко.

Среди митингующих есть представители Движения сопротивления капитуляции, которое связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Акция националистов является запланированной. Ранее их представители обещали, что она станет многочисленной, всеукраинской и бессрочной.

Как передаёт ТАСС, собравшиеся ведут себя мирно, из припаркованного рядом автомобиля звучит громкая музыка. В руках у протестующих плакаты «Свободу политзаключённым!», «Нет репрессиям!» и «Нас не запугать!».

23 февраля суд в Одессе признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита националиста намерена обжаловать вердикт, а его сторонники угрожали работникам прокуратуры после судебного процесса.

Как писал NEWS.ru, в день вынесения Стерненко приговора между националистами и полицейскими произошли столкновения у офиса Зеленского. Несколько стражей порядка пострадали, были задержаны 17 протестующих.