В Киеве из-за дефицита энергии остановят наземный электротранспорт Кличко: работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевский троллейбус

Работа всего наземного электротранспорта в Киеве приостановлена из-за дефицита электроэнергии, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram. Он отметил, что электротранспорт города будет заменен на автобусы. Кличко добавил, что на 126 автобусных маршрутах Киева работают 440 автобусов. По словам мэра, из 52 станций метро функционирует 50.

Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы, — написал Кличко.

23 декабря национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что страна испытывает существенный дефицит мощности. Сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии, в связи с чем до всех регионов доведены лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные ограничения.

Ранее американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. На фото видно, что страна остается практически в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.