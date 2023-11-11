В Киеве испугались планов России Guardian: в Киеве боятся, что Россия построит новые мощные укрепления на фронте

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие обустраивают фортификационные сооружения

Власти Украины опасаются, что Россия построит новые мощные укрепления на лини соприкосновения в зоне СВО, пишет Guardian. Британское издание также отметило, что быстро осуществить план российской стороне поможет система дистанционной установки мин на базе грузовиков «Земледелие».

«Земледелие» может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские саперы способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций, — указано в материале.

«Земледелие» — российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ). Предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях.

Военный эксперт Василий Дандыкин до этого отмечал, что система дистанционного минирования очень эффективна. По его словам, она дает залп по определенной площади, разбрасывая заряды, в том числе противопехотные. Установка может минировать местность на расстоянии 5–15 километров и создает минное поле любой сложности, в том числе с проходами для наших войск. Военный ВСУ Александр Солонько сообщал, что российская армия пресекает все попытки Вооруженных сил Украины пойти в наступление, а минные поля невозможно пересечь.